Названы версии авиакатастрофы Fokker 100 в Казахстане. События дня. ФАН-ТВ

Названы версии авиакатастрофы в Казахстане В Казахстане растет число жертв страшной авиакатастрофы. Предварительно известно о 15 погибших, еще около 20 человек в тяжелом состоянии находятся в больницах. Говорить о точном количестве пострадавших еще рано, но в целом медицинскую помощь получили не менее 60 человек. Напомним, что сегодня утром в районе Алма-Аты разбился пассажирский лайнер Fokker 100. Он выполнял рейс в Нур-Султан, но еще на этапе взлета неожиданно стал терять высоту. В итоге воздушное судно пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажный дом. По уточненным данным, всего на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Основные версии: техническая неисправность и ошибка пилота. Возможно, детали прояснят «черные ящики», найденные на месте ЧП. В то же время выяснилось, что летный сертификат Fokker 100 действовал до следующего мая. Сам лайнер принадлежал казахской компании Bek Air, а выпущен был в Нидерландах в 1996-м. В том же году прекратилось серийное производство этой модели. Сегодня ее эксплуатация, а вместе с тем и работа Bek Air, в Казахстане временно приостановлены. При этом аэропорт Алма-Аты сейчас действует в штатном режиме. Свои соболезнования семьям погибших выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что все виновные будут строго наказаны по закону. Для расследования уже создана специальная комиссия.

Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января Москва и Киев обнулят взаимные претензии по газу с 1 января. При этом стороны снимут аресты имущества в счет уже принятых судебных решений. Об этом в эфире «России 24» рассказал наш министр энергетики Александр Новак. По его словам, финальную версию документа по газу окончательно согласуют в ближайшие дни. Напомним, что с началом 2020 года истекал договора между Россией и Украиной на транзит голубого топлива. До последнего момента казалось, что он так и не будет продлен, ведь за последние годы обе страны не раз обвиняли друг друга в нарушениях по контракту. Стокгольмский арбитраж, который судит этот спор, принял несколько решений (как в пользу Москвы, так и Киева). По общим итогам, в минусе (почти на $3 млрд) остался российский «Газпром», хотя украинский «Нафтогаз» грозил очередными многомиллиардными исками. Впрочем, от новых претензий в результате отказался, а стороны утвердили новый контракт по транзиту — на следующие пять лет.

Сирия продолжает наступательную операцию в Идлибе Сирия успешно продолжает контртеррористическую операцию. Правительственная армия вернула под контроль еще несколько позиций в провинции Идлиб, в том числе поселение Сурман. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий. Обстановка на местных улицах выглядит обманчиво спокойной — на деле же ей предшествовали ожесточенные бои с террористами из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и других группировок. Боевики понесли серьезные потери, включая технику, — выбить их удалось ракетами и артиллерией. За последние дни правительственной армии Сирии удалось освободить несколько населенных пунктов на юго-востоке Идлиба — в их числе стратегически важные города Ат-Тах и Джарджаназ. Но в целом эта провинция по-прежнему остается едва ли не главным оплотом терроризма в стране.