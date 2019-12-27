Турецкий рынок вербовки террористов в Сирии может сыграть для Эрдогана роль взрывчатки

В штаб-квартирах протурецких террористических группировок в Сирии открыты рекрутские центры по набору молодых людей для подпитки боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Молодежи обещают хорошие денежные вознаграждения до двух тысяч долларов и другие бонусы от террористов. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал Федеральному агентству новостей, чем может обернуться ситуация как для самого Эрдогана, так и для всего мира.

«Это очень нехорошая история. Эрдоган сейчас пытается как бы переподчинить себе террористические организации на Ближнем Востоке. Фактически он является субъектом формирования террористических организаций. Если раньше это были в основном США, то сейчас первенство пытается получить Турция. Появляются вопросы к Эрдогану, который заявляет, что борется с терроризмом, когда говорит о курдах. Возникает двойственная позиция. Курды, по его мнению, точно террористы, а остальные вроде бы как не террористы», — пояснил Перенджиев.

26 декабря «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) подтвердила создание протурецкими отрядами четырех рекрутских центров, набирающих добровольцев для отправки в Ливию с целью участия в боевых действиях. Желающих достаточно много.

«Эрдоган в данном случае хочет иметь боевые отряды, которые выступали бы в виде реализаторов определенных целей Турции. Он не хочет воевать, используя вооруженные силы официально, он не хочет даже создавать частные военные компании турецкие, да и, наверное, это дороговато для Турции. А от наймитов всегда можно откреститься. Это же не вооруженные силы Турции», — прокомментировал эксперт.

В настоящее время в Сирии созданы все условия для вербовки. Во-первых, там уже давно работают различные вербовщики террористического толка. И сейчас к этому рынку вербовки подключилась Турция, воспользовавшись тем, что запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1 там уже уничтожено, а желающие заняться террористической деятельностью остались. Многие из них сами не хотят возвращаться к мирной жизни и мирно трудиться. Как считает политолог, они с удовольствием идут на эту вербовку. Тем более, им платят хорошие деньги. То есть в Сирии создана благодатная почва для создания рекрутских центров. Там уже сформированы именно такие ценностные установки, при которых молодые люди стремятся воевать. И Эрдоган этим пользуется.

«Заигрывать с террористами — это как играть со взрывчаткой. Она в любой момент может взорваться в руках самого играющего. Кстати, вполне возможно, что Эрдогану когда-нибудь придется за это отвечать в правовом поле. То, что он является спонсором террористов, в будущем может стать его причиной отстранения от власти. Даже сами США могут его же обвинить в пособничестве террористам, хотя и сами являются таковыми. Складывается даже что-то похожее на конкуренцию между США и Турцией на террористическом рынке. Если раньше монополия была у США, то сейчас у них появился серьезный конкурент. Эрдоган, забирая у США часть этого рынка, который приносит немало доходов, вполне может вызвать и их гнев Штатов тоже», — опасается Перенджиев.

25 декабря стало известно о самолетах ливийских и африканских авиалиний, которые совершили два рейса для переброски более сотни боевиков из Сирии в Ливию.

Эксперт отмечает, что Россия слишком дружественна по отношению к Турции. В частности, он выступает против продажи Эрдогану Су-57.

«Ни в коем случае этого делать нельзя, тем более, учитывая сегодняшнюю их политику, касающуюся формирования террористических организаций. Как бы они не выступили еще спонсорами тех террористических организаций, которые действуют в России в Средней, Центральной Азии. Взять Казахстан, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан… Последние действия Эрдогана вызывают серьезные опасения. По Ливии, в любом случае, у нас дружбы с Турцией не будет», — считает Перенджиев.

Позиция руководства России в данном конфликте однозначна. Цель — остудить «горячие головы» и привести к возвращению мира на Ближнем Востоке.

«Мы выступаем за то, чтобы люди в Сирии возвращались к миру, чтобы молодые люди восстанавливали мирную жизнь, а не воевали. А Турция устроила там рынок вербовки», — заключил эксперт.

Несмотря на существенную помощь от Турции боевикам, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в настоящее время наносит значительный урон по боевикам ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.