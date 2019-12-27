Манукян предложил действенное наказание для Twitter за русофобскую цензуру

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемый главой комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александром Малькевичем, 25 и 26 декабря провел серию важных мероприятий. В них принимал участие колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который поделился своими впечатлениями.

Миллиардные штрафы для американских соцсетей за русофобскую цензуру

Анонсированная ранее пресс-конференция «Twitter: без суда и следствия. Кого и почему блокирует популярная соцсеть» состоялась 25 декабря в ТАСС. Мероприятие было посвящено незаконной цензуре, которую эта социальная сеть использует против российских общественных и государственных деятелей, а также против органов власти РФ.

В ходе пресс-конференции собравшиеся попытались выработать единые меры реагирования на действия американских соцсетей, прежде всего Twitter, которые блокируют русскоязычные аккаунты известных людей по надуманным поводам, по сути, избирательно лишая россиян той самой свободы слова, о которой так пекутся на Западе.

Обозреватель News Front Юлия Витязева напомнила, что борьба американских социальных сетей против русскоязычных пользователей «носит системный характер», а из-за блокировок «некоторым приходится заводить по 30 аккаунтов». Витязева резонно заметила, что «за фотографию героев Донбасса с детьми можно улететь в блокировку навсегда».

«Боты добавляют меня и других пользователей в группы-списки Twitter с названиями вроде «Скотомогильник» или «Генетические рабы», после чего аккаунты из таких списков блокируются за нарушение правил сообщества», — поделилась печальным опытом Юлия.

Я выступил с предложением накладывать на американские соцсети миллиардные штрафы за блокировку аккаунтов органов государственной власти и людей, которые ее представляют. Если бы такой закон был уже принят, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, скорее всего, не подвергся бы блокировке во всех американских соцсетях. На Западе очень хорошо понимают только одну политику — штрафы размером в миллиард. Как известно, миллиардные убытки действуют на западных бизнесменов чудодейственным образом и быстро прочищают им мозги. Мое предложение полностью подержал Александр Малькевич.

По итогам мероприятия было решено обратиться в Государственную думу с предложением принять закон, который бы вводил запрет на блокировку верифицированных аккаунтов органов государственной власти и ее представителей. В случае подобных действий со стороны американских соцсетей такой закон позволял бы накладывать на них миллиардные штрафы.

Поддержка Sputnik

26 декабря, перед началом заседания комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, я принял участие в акции солидарности с журналистами издания Sputnik — Эстония. Эстонские власти пригрозили сотрудникам этого портала уголовной ответственностью только за то, что те работают на российское СМИ. В знак солидарности я надел жилет Sputnik, чтобы показать, что я против произвола, который творят власти Эстонии в отношении журналистов.

Сразу после заседания комиссии я узнал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и практически все работники СМИ, которые пришли на ее традиционный брифинг, тоже надели такие жилеты в знак солидарности с эстонскими коллегами. Так журналистское сообщество поддержало флешмоб, который запустил Кирилл Вышинский, ранее пострадавший от незаконных действий украинских властей.

Нулевая терпимость к оправданию преступлений

В ходе заседания комиссии Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что пришло время выработать у журналистов своего рода условный рефлекс против оправданий преступлений, чем часто грешат либеральные СМИ. Малькевич предложил ввести в обиход понятие «нулевой терпимости» к оправданию преступлений, которые повлекли за собой человеческие жертвы.

Ответственность за оправдание терроризма уже существует, но до сих пор нет никаких санкций за оправдание преступлений с человеческими жертвами, которые официально не признаны терактами. Правило «нулевой терпимости» должно действовать, когда речь идет о тяжких преступлениях, направленных против общества или каких-то социальных групп.

Собравшиеся согласились, что с вводом термина «нулевая терпимость» должна появиться определенная самоцензура для всех, кто имеет отношение к СМИ. Это относится не только к традиционным СМИ, но также к блогерам и к владельцам Telegram-каналов. Всем этим авторам, которые фактически выполняют функцию СМИ, также пора включаться в эту повестку. Каждый из них должен отказаться от любого публичного одобрения насильственных действий, совершенных преступниками, а также от оправдания мотивов совершенных преступлений. Думаю, необходимо не только создание на этот счет своего рода этического кодекса, но и внесение соответствующих поправок в закон о СМИ.

Я предложил СМИ, блогерам и авторам Telegram-каналов работать в крепкой сцепке и не перекладывать ответственность друг на друга. Нет плохих СМИ, есть недобросовестные и неквалифицированные журналисты. Блогеры и авторы Telegram-каналов — это далеко не однородное течение. Многие из этих людей, обладая достаточной мерой ответственности, уже сегодня ведут себя по стандартам журналистики.

Конечно, в блогерском цехе есть масса людей, которые не задумываются ни о своем имидже, ни о последствиях своих действий. Им нужны только миллионы просмотров и подписчиков, а также донаты в биткоинах и рекламные контракты на кругленькую сумму. Этим «коллегам» тоже придется принять новые правила игры, а при отказе им следовать, к ним необходимо принимать соответствующие меры, вплоть до блокировки.

Необходимо создать такие условия, когда ответственные члены общества получают возможность высказывать свое мнение на любых площадках, а те, кто не умеет вести себя цивилизованно, публично поддерживает преступления и оправдывает преступников, должны попадать в игнор во всех смыслах. На таких с позволения сказать «коллег» средства массовой информации должны попросту перестать обращать внимание.