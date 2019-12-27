Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в России до 15,5 тыс. рублей

Москва, 27 декабря. Среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в России до 15,5 тысячи рублей, говорится на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тысячу рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Ранее среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров составлял 14,4 тысячи рублей.

В российском министерстве напомнили, с января этого года была проведена индексация пенсий по старости неработающих пенсионеров на 7,05%. Кроме того, в апреле проиндексировали социальные пенсии два процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошлый год. В конце лета была произведена корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году.

С 1 января 2020 года неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии, проиндексируют выплаты на 6,6%, добавили в ведомстве.

Напомним, с 2016 года в России действует закон об отмене г индексации пенсий неработающим пенсионерам. В Государственной думе и Совете Федерации не раз озвучивали идею о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, у которых низкие заработные платы. Одобрения это предложение пока не получило.