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Судебные приставы ищут Стаса Михайлова за неоплаченные штрафы

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Судебные приставы ищут Стаса Михайлова за неоплаченные штрафы

Москва, 27 декабря. Судебные приставы ищут российского эстрадного певица Стаса Михайлова, который, как выяснилось, не оплатил несколько штрафов.                         

По данным СМИ, в апреле 2019 года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях. Он не заплатил штрафы в размере от 500 до 2 тысяч рублей.                                                                                                             

«Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума. Но дезинформация — это перебор, друзья! Спешу сообщить, что я законопослушный гражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы и совершенно точно никто ни за что меня не разыскивает!» — отреагировал Михайлов в своем Instagram на появившуюся в СМИ информацию.                                                                                 

Ранее сообщалось, что российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову могут засудить за долги по коммунальным платежам. Информация об этом размещена в банке данных исполнительных производств. Как выяснилось, певица задолжала 10662 рубля за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Деньги она должна выплатить управляющей компании «Космосервис». Представители компании обратились в суд, который вынес решение о принудительном взыскании средств.

Мать певицы заявила, что не получала уведомлений о задолженности дочери за коммунальные услуги.                             

Источник: РЕН ТВ
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