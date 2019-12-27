Пассажирка разбившегося в Казахстане самолета рассказала подробности произошедшего

Алма-Ата, 27 декабря. Пасажирка самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Алма-Ате, рассказала, что происходило на борту в момент крушения.

По словам женщины, самолет должен был подняться в воздух в 07.05 по местному времени. Перед рейсом пассажирка не спала всю ночь, поэтому в тот момент, когда экипаж на борту начал объяснять правила безопасности, она задремала.

«Проснулась, когда самолет начал набирать высоту. Оказывается, самолет уже два раза поднимался и терял высоту», — вспоминает женщина.

Затем она услышала какой-то страшный звук, исходивший, по-видимому, из двигателя. Лайнер в этот момент летел неровно.

«Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень», — поделилась пасажирка.

Женщина рассказала, что затем последовал удар и грохот. Перед ней выскочила «какая-то железяка», перекрывшая выход. В этот момент кто-то кричал на казахском, чтобы люди выходили, пишет «Вечерняя Москва».

«Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет уже на земле может взорваться. Как будто сон», — рассказала женщина корреспонденту Tengrinews.kz.

Напомним, ранним утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, однако при взлете Fokker-100 потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего врезался в двухэтажное строение. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа, пишет KP.RU.

На данный момент известно о 15 жертвах катастрофы — 14 погибли на месте, еще один человек скончался позднее в больнице. Кроме того, после крушения сообщалось о 35 пострадавших. Как пишет РИАМО, россиян среди погибших в авиакатастрофе нет.