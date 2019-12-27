САА проводит разминирование освобожденных городов Идлиба

Дамаск, 27 декабря. Сирийская правительственная армия продолжает прочесывать освобожденные от террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 деревни и города в юго-восточной части Идлиба. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Инженерные подразделения армии Дамаска обыскали здания и дороги в городе Ат-Тах с целью демонтажа взрывных устройств и мин-ловушек. СВУ были установлены террористами, перед тем, как они покинули город, расположенный на стратегически важной международной трассе М5, соединяющей Алеппо и Хаму.

В данный момент правительственные войска устанавливают новые позиции в окрестностях города, готовясь к началу следующего этапа масштабной военной операции, цель которой — освобождение города Маарет-ан-Нумана и открытие международного маршрута, проходящего через Алеппо и Дамаск, Хаму и Хомс.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В ходе военной операции, начавшейся пять дней назад, сирийская правительственная армия освободила более 40 городов и деревень в юго-восточной части провинции Идлиб, общая площадь которых составляет 320 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия вернула под контроль правительства населенные пункты в южной части провинции Идлиб, в том числе населенный пункт Сурман. Победа армии Дамаска ознаменовала победу над группировкой террористов, связанных с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой» и союзными бандформированиями.

В результате противостояния с военными САР боевики понесли серьезные потери, САА также уничтожила транспортные средства и бронетехнику, принадлежащую незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, сирийским военным удалось взять под контроль стратегически важный город Ат-Тах, расположенный на юго-востоке провинции Идлиб. Таким образом, САА сократила расстояние до города Маарет ан-Нуман и международной трассы М5 между Алеппо и Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.