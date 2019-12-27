Галина Волчек будет похоронена рядом с мужем на Новодевичьем кладбище

Москва, 27 декабря. Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, скончавшаяся на 87-м году жизни, будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил актер Сергей Гармаш.

Гармаш рассказал о том, когда пройдет церемония прощания.

«Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны — на Новодевичьем кладбище», — сказал Гармаш.

Представители «Современника» добавили, что проститься с Волчек можно будет с 10.00 до 13.00 на основной сцене театра.

Отмечается, что режиссер будет похоронена рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. 24 декабря ее госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких, после чего у режиссера постепенно начали отказывать органы, пишет «Газета.ру».

Многие артисты и политики выразили соболезнования в связи с кончиной Волчек, в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, актеры Александр Олешко, Сергей Гармаш и Константин Райкин.

Зампред правительства РФ Ольга Голодец отметила, что под руководством Галины Волчек «Современник» стал одним из ведущих театров Москвы и всей России. Политик подчеркнула, что Галина Борисовна «была одним из создателей современного российского театра».