Турция рекрутирует сирийских боевиков в Ливию

Турецкая правящая Партия справедливости и развития стала избавляться от террористических группировок, которые поддерживала ранее в Сирии, «командируя» боевиков в Ливию. По мнению политолога Антона Бредихина, таким образом Турция заходит в Северную Африку «чужими руками».

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили открытие четырех рекрутских центров в штаб-квартирах протурецких террористических группировок в Сирии по привлечению и набору молодежи для участия в боевых действиях в Ливии за денежное вознаграждение. Соответствующее заявление было опубликовано 26 декабря. В настоящее время известно, что эти четыре центра были открыты в Африне на севере провинции Алеппо и в Кибарии.

Сообщается, что первые десятки желающих отправиться в Ливию уже обивают пороги рекрутских центров — боевикам пообещали денежное довольствие в размере около 2 тысяч долларов США и некие «дополнительные услуги». «Новичков» не пугают даже недавние сообщения о гибели двух протурецких боевиков в ливийском государстве, которые отправились из Дамаска.

Доказательством этому служат сообщения от 25 декабря о самолетах африканских авиалиний. Согласно информации источников, они доставили по 60 боевиков в каждом воздушном судне рейсами из Сирии в Ливию через Стамбул.

«У Турции есть определенный интерес к тому, чтобы перенаправить боевиков, имеющих весьма специфический опыт, на новый фронт действий. Учитывая то, как развивается ситуация в Северной Африке, и этот «турецкий интерес», Анкаре нужны там силы, причем явно не свои — вот Турция и находит их в Сирии. Высокие зарплаты, которые там обещают, — это такой же блеф, как и у «Исламского государства»1 (запрещено в РФ. — Прим. ФАН) в свое время. Те обещали по 3 тысячи долларов своим боевикам, а что в итоге? Они потеряли не только свои деньги, но и жизни», — утверждает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

По мнению эксперта, Турции это выгодно в рамках реализации «османского проекта» по возрождению Османской империи. Это объясняет, почему официальная Анкара заходит на территорию Северной Африки чужими руками, но оказывая финансовую поддержку. Кроме того, как утверждает Антон Бредихин, используемый в этой ситуации военный контингент может быть в дальнейшем использован и на других фронтах, что, собственно, и иллюстрирует переброска протурецких боевиков из Сирии в Ливию.

«Турции не обязательно открыто принимать участие в боевых действиях на территории Ливии. И тем не менее какие-то турецкие силы вполне могут там присутствовать», — отмечает политолог, намекая на присутствие военных инструкторов от Анкары.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявлял о том, что аэропорты «Мисурата», «Завара» и «Митига» приняли наибольшее количество боевиков, и раскритиковал сотрудников турецких спецслужб за помощь в переброске боевиков «Исламского государства».

Напомним, Турция в настоящее время незаконно поставляет боевикам триполитанского «правительства» оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и ЛНА.

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Однако арабские СМИ регулярно публикуют новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы.

Кроме вооружения, Турция перебрасывает так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.