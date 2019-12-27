Слухи о взрыве в Магнитогорске не соответствуют действительности, заявил Песков

Москва, 27 декабря. Информация о том, что взрыв в Магнитогорске произошел в результате теракта, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге Песков ответил на вопрос журналиста о том, как Кремль оценивает события в Магнитогорске в декабре 2018 года в связи с тем, что местные жители считают произошедшее терактом, приведя информацию следствия.

«Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт. Информация экспертов свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов и не соответствуют действительности», — рассказал Песков.

Он также добавил, что никакой новой информации о трагедии на Южном Урале нет.

«Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, здесь нет даже вообще темы для обсуждения», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, подъезд дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился в результате взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии стали 39 человек. Жители дома смогли вернуться в свои квартиры 1 апреля.