Петербурженка много лет дарит праздник одиноким пожилым людям

Жительница Петербурга Ольга Полянская в 2012 году, будучи студенткой Таможенной академии, организовала в социальных сетях свою волонтерскую группу «Подарим праздник бабушкам и дедушкам».

«Я училась тогда в университете. [В соцсети] «ВКонтакте» увидела, что собирают подарки для бабушек и дедушек. Эмоционально я не смогла на это спокойно отреагировать. Телефонов тогда не было, и я написала организатору. Оказалось, что она из другого города. Проходил сбор подарков. Посылку отправлять смысла не было, потому что она могла не дойти. В этот же вечер я создала свою группу, но думала, что это будет разовая акция», — рассказала Федеральному агентству новостей Полянская.

На тот момент Ольге было всего 20 лет. Ее идею с организацией группы поддержали однокурсники, затем все студенты академии. Спустя некоторое время это стало общегородской акцией. В самом начале развития движения Ольге очень помогали ее родители. Содействие они оказывают и по сей день.

«Организация у нас не официальная. Мы существуем просто как волонтерское движение. Мы проводим новогодние акции, поздравляем с 8 Марта, 23 Февраля и 9 Мая», — поделилась Ольга.

В волонтерском движении принимают участие более 200 человек. В основном это 25-35-летнии активисты. На каждой станции метро Петербурга несколько волонтеров собирают подарки от неравнодушных людей.

«Главное, чтобы это были полезные вещи. Пожилые люди очень мудрые, и не всегда приятно получать в подарок то, от чего люди просто хотят избавиться. Они это все понимают», — пояснила активистка.

В акции принимают участие дети из садиков и школ. По словам Полянской, ручные поделки от детей — самый трогательный подарок.

«Бабушки и дедушки всегда очень трогательно и по-доброму реагируют на подарки, сделанные руками детей», — констатировала Ольга.

В прошлом году волонтерское движение «Подарим праздник бабушкам и дедушкам» собрало 15 тысяч подарков для пожилых и одиноких. Волонтеры поздравили стариков из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.