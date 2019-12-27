Песков ответил на вопрос об уместности трат Москвы на новогодние украшения

Москва, 27 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об уместности трат на украшение Москвы к Новому году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский чиновник напомнил, что Москва после ухода из города крупных налогоплательщиков — «Газпром», «Газпром-нефть» — не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила их.

«Здесь правильное слово пропорция использовали. Если брать пропорцию к тому, сколько Москва зарабатывает в результате успешной проводимой политики по развитию малого и среднего бизнеса, по развитию инфраструктуры и строительного сектора, экономики в целом, — указал представитель Кремля. — В пропорции субъект очень много зарабатывает, субъект действительно богатый».

Ранее СМИ на основе данных портала госзакупок подсчитали, сколько столичные власти потратят на празднование Нового года. Выяснилось, что сумма затрат в этом году больше, чем в предыдущем на 12%.

В целом Москва, как считает пресса, потратит свыше 1,7 млрд рублей. В числе трат — оформление города и парков, катки в московских парках, ярмарки, концерты и народные гуляния.