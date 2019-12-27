Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточнил представитель Кремля, 27 декабря в России отмечается День спасателя. Глава государства поздравил сотрудников МЧС с праздником и подчеркнул эффективную работу ведомства. Зиничев, пользуясь случаем, проинформировал президента об основных итогах работы возглавляемого им ведомства в 2019 году.

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

«Сегодня в течение дня у президента запланированы рабочие встречи. Также он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — сказал Песков.

Ранее Путин отметил компетентность и самоотверженность сотрудников МЧС РФ. Глава российского государства поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, отметив, что они принадлежат к «особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни». Путин обратил внимание на мужественность сотрудников МЧС, которые «противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надежность, чувство локтя».

Он заметил, что необходимо расширять международное сотрудничество и укреплять кадровый состав корпуса спасателей. Кроме того, по словам российского лидера, нужно привлекать к общей работе волонтерские организации. Владимир Путин выразил уверенность в том, что профессионализм и опыт всегда будут помогать сотрудникам МЧС в решении поставленных задач.