Откуда взялся Большой террор. Роман Носиков о контрпартизанской борьбе на «Радио Свобода»

Сначала про цирк.

У вас бывало когда-нибудь, чтобы ваш ежедневный рабочий маршрут проходил мимо унылого, всем надоевшего цирка? С клоунами-пенсионерами в маразме, которые ругаются с залом, кидаются в зрителей огрызками, ноют как зубная боль? На их представление приходит публика — точь-в-точь как эти клоуны, но без грима. И вот в полупустом зале, в тишине, в которой слышно кряхтение несчастных артистов и рыгание зрителей, происходит что-то смертельно унылое…

Вы идете мимо и ждете, что все будет как всегда, и даже как будто слышите жужжание навозной мухи. Вы организмом чуете приближение к привычному месту смертной тоски и… не верите глазам: толпа, крики, завывания сирен! Хинштейн с милицией приехал, кто-то бьется в припадке, кого-то уносят, вокруг наблевано, строят виселицу…

Вы заглядываете внутрь, а там еле скрипевшие вчера старперы с красными носами в полосатых шароварах сношают друг друга толерантным образом, прыгая с вышки и крутя сальто. С залихватским хеканием и эге-геем.

Бывало у вас такое?

А у меня бывало. Нет, не пугайтесь, физически в Москве такого цирка нет. Речь про «Радио Свобода», которое я ежедневно, в соответствии с прописанной самому себе процедурой, обхожу наряду с другими сайтами.

В последнее время там было тихо, как в хорошем дурдоме. А несколько дней назад на этом рукопожатном радио один эксперт в клоунских ботинках по имени Владимир Воронов, ранее прославившийся утверждением, что бои на озере Хасан были результатом советской агрессии, дал не менее замечательное интервью. Его текст выложен на сайте радиостанции и озаглавлен «Заповедник гоблинов. Зачем изуверов-чекистов засылали в немецкий тыл».

Ответ на этот внезапно поставленный вопрос такой:

«…На остальной части временно оккупированной территории тоже предстояла серьезная работа: слишком уж там «расслабилось» население, основательно забыв про колхозы, хлебозаготовки, лесоповалы, ударный труд по-стахановски, руководящую и направляющую роль ВКП(б) и лично товарища Сталина. Потому и необходимо было, не теряя времени, развертывать за линией фронта ту же чекистскую деятельность, что и на собственной территории: поиски «врагов народа» с последующим их репрессированием, пусть, конечно, и несколько не в тех масштабах. …Основная же сверхзадача: ликвидировать ту местную и национальную элиту, которая в перспективе могла представлять помеху и даже опасность для повторной советизации территорий. По сути, это было перенесение Большого террора за линию фронта. Вот как раз для реализации этой сталинской задачи «квалифицированные специалисты» из числа проштрафившихся чекистов и годились. В случае чего их совершенно и жалко не было — отработанный материал… …В этом смысле весьма показателен командно-начальствующий состав спецотряда 4-го управления НКВД СССР «Победители», которым командовал Дмитрий Медведев. Далеко не случайно новосибирский историк Алексей Тепляков назвал отряд Медведева «настоящим «отстойником» для чекистов-уголовников».

Убедившись, что внимание привлечено, «Радио Свобода» пригласило к себе второго клоуна, тоже знаменитого. Никита Петров прославился утверждением, будто Сталин репрессировал «полторы тысячи миллионов» человек. Этот второй клоун через пару дней продолжил выступление первого и прояснил:

«Вернемся к одному из фактов деятельности героя Кузнецова — это похищение генерала Ильгена… Макс Ильген, генерал-майор, выходец из простой семьи, родился в семье мясника, сделал карьеру, что называется, народного офицера… Он был похищен и был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофером. Это называется терроризм, если так разобраться. Мы еще можем вернуться к теме, является ли восхваление Судоплатова как такового оправданием терроризма».

Редко в жизни можно сделать несколько хороших дел за раз. Но это именно тот случай. И за это я клоунам с «Радио Свобода» благодарен.

Во-первых, я хотел бы в этой статье поблагодарить и почтить память военрука московской средней школы №37 Вячеслава Петровича Ладова, прозванного нами за рост и осанку «Дарт Петрович». Именно он создал на третьем этаже школы, в которой я учился, музей ОМСБОН — Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР.

Музей был большой. Весь этаж был забит стендами и материалами, и поэтому на нем нельзя было бегать во время перемен. Нас, малолетних, но бурно растущих организмов, это расстраивало и сердило. Время от времени Вячеслав Петрович нам кое-что рассказывал и даже приглашал ветеранов этого подразделения.

У меня в тот период мозг был уже плотно занят гормонами, но кое-что мне все же удалось запомнить. А именно, что ОМСБОН был создан из спортсменов «Динамо» — борцов, стрелков и боксеров, добровольцев-москвичей, студентов и преподавателей милицейских училищ. А еще из иностранцев — партизан-коммунистов, бежавших из Испании.

ОМСБОН отличился при обороне Москвы. И после того как битва под Москвой была выиграна, а «борьба за освобождение наших предков от колхозов» явно провалилась, именно на базе этого самого ОМСБОН был создан показательный отряд «Победители» — для «репрессирования элиты в тылу» и «террора отдыхающего от колхозов населения».



По причине знания украинских и белорусских реалий, понимания сути националистических движений в этих регионах к боевому отряду спецназа были приданы ранее осужденные и освобожденные чекисты, работавшие в тех местностях.

И так уж случилось, что мой отец учился в школе №6 г. Ногинска, в которой был музей… Николая Кузнецова. Отец велел передать клоунам с «Радио Свобода» пламенный привет и просил спросить: понимают ли они разницу между уничтожением гражданского населения и гражданских объектов с целью устрашения и подчинения общества (ну, как поступают ВСУ, «режиссеры» Сенцовы и прочая террористическая погань) — и уничтожением комбатанта во время боевых действий?

Но что хотелось бы отметить особо, так это методы клоунов-«историков». Если внимательно присмотреться, то становится ясно, как именно «шились» дела в конце 1930-х. Вот как нам показывают клоуны, так и шились: работал на Украине в 1932-м? Значит устраивал Голодомор. Получил награду? Значит репрессировал невинных. Имел плохих сослуживцев? Значит и сам такой же. Были сомнительные родственники? Значит зверствовал больше других.

Многие люди не понимают, как же так получилось, что вроде бы хотели хорошего, а получилось не только хорошее, но и Бутовский полигон. Как же так вышло? А вот так.

Клоуны с «Радио Свобода» тоже не думают, что они могут что-то делать не так. Для них есть очевидная система различения Добра и Зла, а то, что опознано как Зло, им нужно уничтожить любой ценой. Без сомнений и рефлексий.

Так всегда бывает, когда малейшую власть получает необразованный и неотесанный энтузиаст. Окружающим уже через пять минут становится не важно, что этот человек исповедует: нацизм, либерализм или коммунизм. Все это он будет насаждать в меру своих представлений о прекрасном, то есть насилием и террором. А всякое слово и дело, не умещающееся в его представления о должном, будут воспринято как измена, происки врагов, работа на иностранные разведки (на Кремль и КГБ), троцкизм или сталинизм. За что надо немедленно посадить и расстрелять.

Представьте себе этих «историков» в погонах, и вас волосы встанут дыбом.

Итак, четыре дела сделано:

1. Хороших педагогов помянули.

2. ОМСБОН вспомнили.

3. Отличие терроризма от военных действий ДРГ раскрыли.

4. Человеческий фактор в Большом терроре описали.

Осталось последнее.

Объяснить, что это вообще было? Почему «Радио Свобода» превращается из мощного оружия пропаганды в дурдом с обдолбанными акробатами и устраивает омерзительную гей-клоунаду в рыжем парике и резиновых ластах?

А тут ничего нового.

Как мы вам, уважаемые читатели, уже сообщали, США для «Радио Свобода» урезают бюджет. И у корыта останутся только те клоуны, которые могут превзойти остальных по всем статьям.

То есть у них и раньше-то отбор не блистал качеством фильтров, а теперь для сохранения пайки требуется делать и вовсе невообразимое, ранее немыслимое: моргать ухом, петь задницей, совокупляться с ежами. Снимать трусы и зиговать.

Пожелаем старым облезлым клоунам сил, творческой энергии и долгих лет жизни, чтобы они смогли дожить до сотого юбилея нашей Победы. Мы отметим его очередным приемом американской делегации, которая будет возлагать венки к Могиле Неизвестного Солдата. Не бросать же их флаг под Мавзолей.

А уж страдать от этого будут клоуны или радоваться — им решать.