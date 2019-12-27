Facebook принудительно собирает персональные данные по указке спецслужб США

Москва, 27 декабря. Принудительный сбор данных пользователей, введенный Facebook, говорит о сотрудничестве ресурса со спецслужбами США. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Согласно нововведениям, теперь невозможно зарегистрироваться в Messenger без учетной записи в Facebook, авторизации через номер телефона теперь недостаточно. Эксперты из многих стран насторожены требованиями соцсети оставлять свои личные данные для общения с другими пользователями. По их мнению, следующим ресурсом, в котором будут аналогичные изменения, станет WhatsApp, сообщает «Экономика сегодня».

С одной стороны, эти меры продиктованы желанием улучшить удобство пользования сервисами.

«Американская соцсеть стремится сделать некий сквозной мессенджер, чтобы пользователи трех крупнейших платформ компании — Facebook, Instagram и WhatsApp — могли пользоваться ими, имея единый аккаунт, а не создавая новый для каждого», — отмечает Зыков.

Однако, массовый сбор персональных данных вызывает подозрения у специалистов. Не секрет, что глава Facebook часто выступает в Конгрессе США с отчетом о деятельности компании.

«Кроме того, он открыто признавал, что сотрудничает со спецслужбами США, которые заинтересованы в сборе персональных данных о пользователях по всему миру. Так что определенные выводы регуляторы делают», — говорит эксперт.

Напомним, идеолог Wikileaks Джулиан Ассанж уже публиковал доказательства взаимодействия Facebook со спецслужбами США. После этого Цукербергу пришлось признать факт сотрудничества, заявив, однако, что это просто ответы на запросы.

Ассанж подчеркивал, что Facebook по сути является самой крупной базой личных данных в мире, при этом вся информация хранится в США и доступна американской разведке.