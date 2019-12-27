Археологи нашли «кольцо бессмертия» в Британии

Лондон, 27 декабря. Археологи обнаружили при проведении раскопок в районе британского аэропорта «Ковентри» в Уорикшире могилу с «кольцом бессмертия», сообщила BBC News.

Исследователи нашли могилу в Багинтоне, где располагался древнеримский форт Лант. В одной из могил была похоронена римская девочка в возрасте от шести до 12 лет. В могиле лежало кольцо с изображением цикады, которое древние римляне считали символом бессмертия. Не исключено, что родственники, положив кольцо с цикадой, надеялись, что девочка обретет бессмертие в загробном мире.

Также в этом захоронении было обнаружено небольшое количество драгоценностей, включая четыре декоративные броши и зеркало.

Вместе с этой находкой археологи обнаружили несколько десятков англосаксонских могил. В некоторых из них были предметы, доставленные сюда с территорий современных Франции и Бельгии, что говорит о больших миграционных потоках в те времена.

Руководитель раскопок Найджел Пейдж из Совета графства Уорикшир сообщил, что артефакты были найдены еще в 2017 году, но только сейчас удалось официально датировать и подтвердить историческую ценность находок.