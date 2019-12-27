Врачи назвали способ снизить риск возникновения рака

Москва, 27 декабря. Онкологи рассказали, сколько необходимо двигаться, чтобы снизить вероятность заболевания раком. Соответствующее исследование провели ученые и специалисты из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Им удалось выяснить, что определенное количество нагрузки существенно снижает риски онкологического заболевания. Эксперты провели анализ данных 750 участников исследования и пришли к выводу, что для предотвращения появления и развития рака достаточно заниматься умеренной физической нагрузкой от 2,5 до пяти часов в неделю. По словам ученых, интенсивной нагрузки потребуется чуть меньше (от 1 до 2,5 часа).

Исследователи отметили, что соблюдение этого правила способствует предотвращению рака толстой кишки у мужчин и молочных желез у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы. В частности, согласно данным исследования, физическая активность в течение 7,5 часа в неделю снижает риск развития рака толстой кишки у мужчин на 8%, а при 15 часах занятий спортом в неделю — на 14%. У женщин риск заболеть раком молочной железы снижается на 6-10%.

Ранее врачи-онкологи назвали способы выявления рака на ранней стадии и рассказали о том, какие анализы лучше сдать во время общей диспансеризации. По словам главного врача-онколога Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева, для того, чтобы выявить онкологические заболевания, нужно регулярно сдавать определенные анализы. В рамках общей диспансеризации необходимо пройти самые простые обследования. В частности, речь идет об УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопию, женщинам важно не забывать посещать и маммолога.

Роспотребнадзор назвал факторы, которые увеличивают вероятность развития у человека онкологического заболевания. К серьезным последствиям способны привести алкоголь, курение табака, неправильное питание и отсутствие физической нагрузки. Об этом пишет «Газета.ru».