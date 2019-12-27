Новак назвал неконструктивным запрет Украины на импорт электроэнергии из России

Москва, 27 декабря. Министерство энергетики РФ считает неконструктивным решение Украины запретить импорт электроэнергии из России. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей», — подчеркнул министр.

По словам Новака, отказ Киева от российского электричества не добавляет оптимизма, поскольку потребителям, коммерческим организациям и населению важно, чтобы в домах у них были «свет и тепло». Глава Минэнерго отметил, что в России есть избытки электроэнергии, поэтому наша страна готова поставлять ее в необходимых объемах.

«Надеемся, что когда-то это решение [о запрете] будет отменено», — сказал Новак в интервью каналу «Россия-24».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России, пишет «ФедералПресс». Соответствующие изменения к украинскому закону «О рынке электрической энергии» Верховная рада приняла 4 декабря. Цель закона — обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции, передает «Царьград».

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что решение Киева запретить импорт российской электроэнергии может привести к разбалансировке украинской энергосистемы.