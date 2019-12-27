Москва, 27 декабря. Актер и телеведущий Александр Олешко высказался о кончине народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, где он проработал десять лет. По его словам, он виделся с Волчек всего лишь три дня назад, а пять дней назад все поздравляли ее с днем рождения.

«Мы очень интересно говорили, ссорились, мирились, а потом дружили», — подчеркнул он.

Олешко отметил уникальный талант Волчек. Олешко рассказал о таланте и «масштабе личности» Волчек.

«Ее творчество, уникальный талант, дарование, масштаб личности, ее глубина, режиссерский почерк, незабываемые актерские работы», — сказал он.

Как передает «Пятый канал», артист уточнил, все это будет еще долго будет согревать россиян, которые любят театр и кино, «да и вообще простых зрителей».

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Прощание пройдет 29 декабря в 11.00 по московскому времени в театре «Современник», похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Слова соболезнования ранее выразили президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также коллеги и поклонники Волчек.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память худрука «Современника» будет увековечена в Москве, передавала «Газета.ру». Он отметил, что народная артистка СССР достойна всех возможных вариантов увековечивания памяти, однако все зависит от выбора ее родственников и театра. Он не исключил, что именем Волчек может быть назван театр или улица Москвы.