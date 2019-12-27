Российские военные привезли новогодние подарки в больницу сирийским детям

Дамаск, 27 декабря. Военнослужащие Вооруженных Сил России, дислоцированные в Дамаске, провели благотворительную акцию и поздравили с наступающим Новым годом сирийских детей, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Министерство обороны России поздравило своих военнослужащих с наступающим Новым годом. Однако военнослужащие, узнав, что в городе имеется госпиталь, где проходят лечение дети, приняли единогласное решение о передаче своих новогодних подарков детям.

В четверг, 26 декабря, военнослужащие приехали к сирийским детям, находящимся на лечении в онкологическом госпитале имени Эль-Байрони и вручили им новогодние подарки. К мероприятию присоединился и общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Появление в госпитале военнослужащих дети и их родители восприняли с интересом и радостью.

На мероприятии присутствовала председатель партии молодежи и строительства Сирии госпожа Бервин Ибрагиб.

Главный врач госпиталя Игаб Эль-Нуккари выразил слова благодарности российской стороне за поддержку детей в трудную для них минуту.

С наступлением новогодних праздников вся Сирия преобразилась. Жители освобожденных регионов республики, почувствовав себя в безопасности, все чаще устраивают массовые гуляния и яркие праздники с фейерверками. Так, в минувшие выходные сирийские христиане начали празднование Рождества Христова в католической церкви провинции Хасака. Это произошло несмотря на то, что порядка 40 процентов христиан региона были вынуждены уехать за границу из-за обстоятельств в регионе.

Напомним, что курдские радикалы долгое время удерживали часть сирийской провинции Хасака, в то время как стратегически важные объекты оставались под контролем сирийской правительственной армии. При этом, мирные жители активно бунтуют против порядков «новых хозяев», которые навязывают им свой язык и культуру.