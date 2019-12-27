Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета в Алма-Ате. Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение в ночь на пятницу. На борту воздушного судна находилось 100 человек. По данным аэропорта города Алма-Ата, самолет следовал рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан. По последним данным, в результате катастрофы погибли 15 человек, еще 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больницах. Об этом пишет «Газета.ru». Граждан России, как пишет «Царьград», на борту рухнувшего самолета не было.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета у Алма-Аты. По его словам, их изымают для проведения расследования. Следствие считает возможными причинами крушения самолета техническую неисправность и ошибку пилотов.

Как напоминает телеканал «360», в Казахстане в 2016 году произошел аналогичный инцидент, связанный с Bek Air и Fokker-100. Тогда самолет авиакомпании сел в аэропорту Нур-Султана с невыпущенным передним шасси.