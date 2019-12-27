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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Киев, 27 декабря. Украина взыскала первый штраф за полет над территорией Крыма, казахстанская авиакомпания выплатила почти шесть тысяч долларов, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины со ссылкой на государственную авиационную службу.

Речь идет о средствах, которые были получены в результате привлечения к ответственности авиакомпании Euro-Asia Air. Судно казахстанских авиалиний выполнило полет над Крымом 8 августа, отметили в агентстве. После этого Украина внесла постановление о наложении штрафа.

«Лишь теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Euro-Asia Air признала свою вину и уплатила около 5,9 тыс. долларов.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за возвращение в РФ. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает Крым «украинским», несмотря на заявления Москвы о законности воссоединения. Российская сторона неоднократно заявляла, что крымский референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

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