Сирия, 27 декабря. Неизвестные ВВС атаковали авиабазу Т-4 на юго-востоке от Хомса. В деревне Айн аль-Арус на севере Хасаки был обнаружен заминированный автомобиль. Артиллерия САА нанесла ответные удары по позициям исламистов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на юго-западе от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению террористов ИГ1 в городе Абу-Хашаб на севере Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими радикалами в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; разминировали автомобиль неподалеку от Тель-Абьяда на севере Ракки.

ВВС Израиля: подозреваются в совершении авианалета на авиабазу Т-4 на юго-востоке от Хомса.

Провинция Алеппо

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) возобновили артобстрелы позиций исламистов вооруженной оппозиции на юго-западе от административного центра провинции. Под ударом оказались укрепрайоны боевиков в окрестностях населенного пункта Камари. Сведения о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, накануне вечером террористическая коалиция «Тахрир аш-Шам», отряды которой базируются в западной части провинции, открыла огонь по мирному району Аль-Халидия, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

Между тем Twitter-канал (EuphratesNewsNetwork) сообщает о том, что недалеко от Тель-Рифата продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил курдских радикалов и поддерживаемых Анкарой формирований. Противники ведут перестрелки в районе населенного пункта Марааназ на севере региона.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) сообщает о том, что атаке неизвестных ВВС подверглась сирийская авиабаза Т-4, которая располагается на юго-востоке от Хомса. О последствиях боевых вылетов на данный момент ничего неизвестно. Предполагается, что авианалет мог быть совершен израильскими военными самолетами, которые неоднократно наносили удары по расположениям проасадовских военизированных формирований в САР. Напомним, накануне вылеты неопознанной авиации также произошли в Дейр-эз-Зоре, где под ударом оказалась штаб-квартира проиранских ополченческих отрядов. Тем не менее Тель-Авив до сих пор никак не прокомментировал произошедшее.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новой вылазке террористов «Исламского государства»1 в северной части провинции на оккупированной курдскими боевиками территории. По данным Twitter-канала (NotWoofers), член местного совета по имени Ахмад аль-Заим, а также его доверенное лицо были убиты двумя джихадистами в городе Абу-Хашаб. Тогда как медиапортал Jisr TV сообщает о гибели трех членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Отмечается, что сопротивление нападавшим оказали местные жители, которые выследили радикалов и нейтрализовали их. Как известно, деятельность подпольных ячеек террористической группировки все еще широко распространена в зонах контроля курдских радикалов.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (XXVII27) сообщает о том, что в северных районах провинции продолжают обнаруживаться следы военного присутствия курдских радикалов. Так, очередной заминированный автомобиль был выявлен в поселении Айн аль-Арус, которое находится поблизости от Тель-Абьяда. Союзникам вооруженных сил Турции удалось обезвредить взрывное устройство без какого-либо ущерба. Напомним, прежде данная территория находилась в оккупации радикальных курдских бандгрупп. Район Тель-Абъяда перешел под контроль Турции и выступающих на ее стороне формирований два с половиной месяца назад в ходе военной операции «Источник мира». Как известно, она была приостановлена после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании.

Между тем Twitter-канал (Mohab_Nasser2) сообщает о новом взрыве в окрестностях административного центра провинции. Сработало СВУ, которое было заложено в районе кольцевой развязки Аль-Даллаха. О возможных жертвах инцидента пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.