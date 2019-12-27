Обнуление взаимных претензий с Украиной позволит России достроить обходные газопроводы

Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января, заявил глава Минэнерго России Александр Новак. Ряд судебных исков украинской стороны против России был совершенно абсурдным, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

При этом, как сообщает Новак, будут сняты все аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам. Соглашения России и Украины по газу вступают в силу в первый день 2020 года. По его словам, между «Газпромом», «Нафтогазом» и «Оператором ГТС Украины» будут заключены финальные версии договоров. Ожидается, что в следующем году российская сторона забронирует мощности для транзита в 65 миллиардов кубометров газа.

«Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши – хозяйствующие субъекты [«Нафтогаз» и «Газпром»] — работают над подписанием конкретных документов», – пояснил он.

Украинское правительство также подпишет мировое соглашение с российской компанией и откажется от своих претензий на 7,4 миллиарда долларов. Киеву будут выплачены 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением арбитражного суда в Стокгольме.

Как утверждает Станислав Митрахович, Александр Новак рассказал про обнуление претензий между Россией и Украиной по поводу контракта 2009 года.

«Контракт заканчивает свое существование в 10 часов утра 1 января 2020 года. По нему Украина подала ряд исков и действительно добилась успехов. Россия тоже имела иски к Украине, которые были удовлетворены. Если все иски «Нафтогаза» вместе сложить, то Россия в лице «Газпрома» должна была заплатить Украине 2,6 миллиарда долларов и плюс проценты. В любом случае это была бы неизбежная выплата, потому что было прописано в контракте. Даже если это решение было беспаритетным, то другого выхода не было, так как иначе дела в большом бизнесе не делаются», — объяснил Митрахович в интервью Федеральному агентству новостей.

Однако эксперт напомнил, что украинская сторона ранее подавала ряд совершенно абсурдных исков к России, которые не были признаны ни одним судом.

«Украина просила «Газпром» заплатить за ускоренную амортизацию своей ГТС из-за того, что он не будет прокачивать по ней газ. Был совершенно глупый штраф со стороны украинского антимонопольного регулятора, который обвинил «Газпром» в его монопольном положении поставщика газа на Украину. Это был абсурд, потому что «Газпром» не осуществляет прокачку газа по территории Украины. Эту услугу осуществляет украинская компания — дочерняя компания «Нафтогаза», — отметил собеседник ФАН.

В ближайшее время должны быть подписаны окончательные варианты соглашений «Нафтогаза» и «Газпрома» по транзиту, говорит Митрахович.

«В этом контракте должна быть прописана либо ставка, либо цена транзита. Если верить украинскому министру Алексею Оржелю, то он обещал, что ставка может вырасти в два раза. Если Россия согласится на рост стоимости транзита, то это значит, что стоимость транзита через Украину будет в три раза больше, чем «Северный поток — 2». К тому же нужно понимать, что газовые контракты подписываются на большие сроки. Если посмотреть стратегически, то пять лет для газового бизнеса — небольшой срок. За это время Россия может достроить все обходные газопроводы. Через пять лет Украина окажется в очень сложной ситуации с точки зрения поддержания какого-либо транзита. Если смотреть на ситуацию стратегически, то у России все нормально», — заключил он.

Россия и Украина договорились подписать соглашение сроком на пять лет. Согласно договоренностям, в 2020 году будет забронировано 65 миллиардов кубометров газа для транзита газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

При этом «Газпром» выплатит «Нафтогазу» компенсацию в размере 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Со стороны Украины должно быть подписано мировое соглашение с российским холдингом о снятии претензий в 7,4 миллиарда долларов.