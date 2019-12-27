В Совфеде назвали информационной войной заявление США о запуске поездов в Крым

Сенатор Франц Клинцевич считает признаком информационной войны осуждающее заявление Вашингтона о запуске пассажирских поездов в Крым.

Ранее на странице американского посольства на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска железнодорожного пассажирского сообщения с полуостровом. Представители США расценили этот шаг как «демонстрацию вопиющего неуважения Москвы к суверенитету и территориальной целостности Украины», хотя воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с международным правом.

Элемент информационной войны

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил: Соединенные Штаты Америки в очередной раз показали, что «являются затычкой в каждой бочке», и, выступая с подобными заявлениями, лезут во внутренние дела другой суверенной страны.

«Тут надо начинать с того, что в армии США создано специальное командование по информационному противодействию и искусственному интеллекту, которое предназначено для ведения информационной войны против России, против, как они говорят, российской агрессии. И в Вашингтоне это уже не скрывают. Они (американцы. — Прим. ФАН) говорят о том, что будут вскрывать личные почтовые ящики, аккаунты политиков, российской элиты, вмешиваться, угрожать, влиять, шантажировать, формировать негативные образы в СМИ, дискредитировать — в общем, создавать деструктивные процессы в умах россиян. И, выступая с подобными заявлениями, они открыто это признают», — говорит сенатор.

Действительно, первые слова возмущения были озвучены Киевом, после чего последовали сообщения в средствах массовой информации, к которым присоединились их коллеги из Евросоюза и США. Все это говорит о тщательно спланированной и подготовленной информационной кампании, которая должна в очередной раз дискредитировать Российскую Федерацию в глазах мировой общественности.

«Сегодня американцы держат руку на пульсе, сделав информационную войну основным инструментом. Вот даже учения «Защитник Европы», где будет задействовано беспрецедентное количество войск США за всю историю Европы, — это не только осваивание театра военных действий и логистики, формирование инфраструктуры, проверка ее работы, своих возможностей и т. д. Это в том числе еще и элемент психологического давления, элемент информационной войны, вокруг которого будет вестись разговор как некий информационный повод для осуществления этого давления. Это необходимо для психологического кодирования самой Европы, ее элит и простых граждан», — продолжает Франц Клинцевич.

Вмешательство во внутренние дела РФ

Собеседник ФАН добавляет, что информационное давление направлено на подрыв внутренней стабильности России.

«Не так давно начальник нашего Генштаба (начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. — Прим. ФАН) говорил, что существует пятая колонна, которая будет развиваться, получать средства и «взрывать» общественное мнение внутри страны для расчленения России с использованием вот таких технологий. Это чистое вмешательство во внутренние дела РФ, это реальная угроза, реальное противодействие, недружественные шаги со стороны США. Их интересует только одно — физический развал России, как в свое время они сделали с Советским Союзом. Наши элиты ведь тоже поведутся… отдельные чиновники, отдельные крупные бизнесмены. У них на Западе семьи, деньги, недвижимость, они забоятся. В этом деле основная угроза — предательство. Сегодня мы четко должны понимать: нам не надо бояться угрозы извне, мы все сделали, чтобы нивелировать такую угрозу. Надо бояться врагов внутренних. И вот как раз для них США и выступают с такими заявлениями», — заключил член Совфеда.

Напомним, открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин лично проехал на поезде «Таврия» из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. В среду утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.