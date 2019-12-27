Путин отметил мужественность и самоотверженность сотрудников МЧС РФ

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин отметил компетентность и самоотверженность сотрудников МЧС РФ. Соответствующая поздравительная телеграмма в честь Дня спасателя опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, отметив, что они принадлежат к «особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни». Путин обратил внимание на мужественность сотрудников МЧС, которые «противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надежность, чувство локтя». Об этом пишет «Газета.ru».

«В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать четко, слаженно, на результат», — сказал Путин.

Он заметил, что необходимо расширять международное сотрудничество и укреплять кадровый состав корпуса спасателей. Кроме того, по словам российского лидера, нужно привлекать к общей работе волонтерские организации. Владимир Путин выразил уверенность в том, что профессионализм и опыт всегда будут помогать сотрудникам МЧС в решении поставленных задач.