Россия и Украина договорились об отказе взаимных претензий по газовому вопросу

Москва, 27 декабря. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» российский министр энергетики Александр Новак.

«Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — сказал глава Минэнерго.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, — часть протокола по газовому сотрудничеству между Москвой и Киевом, указал «Царьград».

Согласно документу, российская корпорация «Газпром» подпишет межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины», а с украинским «Нафтогазом» — договор по бронированию мощностей для транспортировки газа.

Россия и Украина договорились подписать соглашение сроком на пять лет. Ожидается, что в 2020 году будет забронировано 65 млрд кубометров газа для транзита газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубов при установлении конкурентного тарифа.

Кроме того, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по уже внесенным решениям Стокгольмского арбитража, украинское руководство в свою очередь должно подписать мировое соглашение с российским холдингом о снятии претензий в 7,4 млрд долларов.

Старые контракты России и Украины по газовому вопросу истекали в этом году, напомнила «Газета.ру». Стороны на протяжении нескольких месяцев вели переговоры о продолжении сотрудничества, и только 20 декабря был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом».