Эксперты рассказали, какие гаджеты покупают россияне на Новый год

Москва, 27 декабря. Чаще всего в преддверии Нового года россияне покупают смартфоны в интернет-магазинах. Таковы результаты совместного исследования сети магазинов «Связной» и платежного сервиса Qiwi.

По данным экспертов, в течение первых двух недель декабря россияне купили в Сети 200 тысяч смартфонов, потратив 4,4 миллиарда долларов.

«Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Вторым по популярности товаром оказались ноутбуки. За аналогичный период покупатели приобрели 41 тысячу ноутбуков, потратив 1,7 миллиарда рублей. При этом средняя цена устройства составляет 39 тысяч рублей.

Следующими в списке наиболее востребованной техники идет гарнитура. За половину декабря россияне потратили 600 миллионов рублей на 150 тысяч таких гаджетов, а их цена в среднем составляет 4 тысячи рублей.

Эксперты также добавляют, что жители РФ в этом году потратили больше средств в интернет-магазинах на 51%, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активными оказались покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Приморского края.

Ранее «Газета.ру» сообщала рейтинг наиболее популярных в уходящем году смартфонов. Список возглавили iPhone XR, представленный широкой публике годом ранее, а также Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A50. При этом доля Samsung составила 22,4% от общего рынка мобильных гаджетов.