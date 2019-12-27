Петросян назвал клеветой рассказы гостей «Пусть говорят» о его личной жизни

Москва, 27 декабря. Юморист Евгений Петросян возмутился новым выпуском шоу «Пусть говорят», посвященным его личной жизни, и назвал все сказанное там клеветой. Негодованием артист поделился на своей странице в Instagram.

«Хочу ответственно заявить! Что все, что говорили люди, присутствующие в студии, является на 99% не правдой, а точнее, ложью, клеветой», — написал юморист.

Гостей, приглашенных в студию Первого канала, Петросян разделил на три категории. К первой группе он отнес лиц, которых на шоу представили как его старых друзей.

«Они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики», — написал артист.

Во вторую категорию Петросян включил «злобно болтавших экзальтированных дамочек», которые, по его словам, являются случайными людьми, пишет «Вечерняя Москва». Апогеем передачи юморист посчитал официантку, передающую разговоры гостей ресторана третьим лицам, и актрису Елену Проклову, которая не имеет отношения ни к нему, ни к его бывшей супруге Елене Степаненко. А ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова Петросян назвал «фриком», который взял на себя смелость называть сумму, в которую оценивается имущество бывших супругов, передает «Царьград».

Особенно Петросяна возмутило заявление одного из гостей передачи о том, что юморист якобы не хочет иметь детей. По словам артиста, он никогда ничего подобного никому из гостей шоу не говорил.

«Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей не планирует», — цитирует Петросяна «Газета.ру».

Юморист подчеркнул, что с теми, кто позволяет себе «в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых людей», нужно разговаривать в суде. Кроме того, Петросян призвал подписчиков не смотреть выпуск «Пусть говорят» и не верить ни одному сказанному там слову.