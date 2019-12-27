Названа возможная причина крушения самолета в Казахстане

Москва, 27 декабря. Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета у Алма-Аты. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

По его словам, их изымают для проведения расследования.

«Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования», — сказал Роман Скляр.

Вице-премьер Казахстана добавил, что следствие считает возможными причинами крушения самолета техническую неисправность и ошибку пилотов.

Напомним, в ночь на пятницу появилось сообщение о падении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. По данным аэропорта города Алма-Ата, самолет следовал рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан. Воздушно судно вылетело по плану в 4.05 по московскому времени. Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали семь человек.

Позже МВД Казахстана проинформировало, что число жертв крушения самолета Bek Air достигло девяти человек, столько же пострадало. Среди пострадавших шесть детей. В настоящее время на месте падения работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.