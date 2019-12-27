Москва, 27 декабря. Роспотребнадзор рассказал, как лучше встретить Новый год без вреда для здоровья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди советов, например, пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного. Специалисты ведомства посоветовали россиянам заранее продумать праздничную программу, запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры.

По их словам, начинать праздничное застолье нужно с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Эксперты подчеркнули, что такое начало ужина будет способствовать хорошему самочувствию на протяжении вечера. Кроме того, они рекомендовали есть меньше продуктов с высоким содержанием жира и соли (колбасы, сыры, икра, соленая рыба).

Ранее сообщалось, что самыми бесполезными подарками на Новый год оказались сувениры и символы года. Согласно данным опроса, 57% россиян считают сувениры и символы грядущего года самыми ненужными презентами. Вторую строчку самых бесполезных подарков заняли мягкие игрушки — 52% респондентов.

Следом в списке идут весы — 49%, мыло, бритва и календарь — по 48%. Кроме того, ненужными россияне считают такие подарки, как массажный коврик — 45%, биткоин — 42%, набор косметики — 40% и полотенце — 38%.

Отмечается, что среди девайсов и электроники самыми нежелательными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, автоматизированный пылесос, наушники и фотоаппарат.

Ранее в этом месяце стало известно, что граждане РФ не собираются экономить на праздновании Нового года. Однако при этом каждый пятый россиянин будет использовать кредитные денежные средства и залезет в долги, чтобы приобрести подарки или отправиться в другую страну.