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Глава РФПИ рассказал, как Путин помог фонду привлечь первый миллиард долларов

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Глава РФПИ рассказал, как Путин помог фонду привлечь первый миллиард долларов

Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин помог Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) привлечь первый миллиард долларов от китайского суверенного фонда. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев напомнил, что фонд создавался в 2011 году и тогда нынешний глава государства сыграл ключевую роль в привлечении первых инвестиций в Российский фонд прямых инвестиций. По словам главы фонда, состоялась встреча с ведущими иностранными инвесторами, на которой стороны обсудили, как будет работать РФПИ.

«После встречи Путин лично встретился с министром финансов Китая, который в тот же день выделил первый миллиард долларов от суверенного фонда Китая», — рассказал Дмитриев РИА Новости.

Он отметил, что именно после данной встречи стороны создали Российско-Китайский инвестиционный фонд. На сегодняшний день организация осуществила 35 инвестиций на сумму свыше семи миллиардов долларов. Кроме того, Дмитриев сообщил, что еще в 2011 году Путин поручил РФПИ уделить особое внимание инвесторам Азии и Ближнего Востока, поскольку они на тот момент мало вкладывали в Россию, а могли бы стать важными партнерами нашей страны.

«Восемь лет совместной работы с партнерами показали, что этот вектор, обозначенный президентом, был абсолютно правильным», — подчеркнул Дмитриев.

Источник: РИА Новости
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