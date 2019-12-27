Парламент Черногории одобрил закон о свободе вероисповедания

Подгорица, 27 декабря. Скупщина Черногории одобрила законопроект о свободе вероисповедания. Принятие закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), происходило на фоне массовых протестов.

За поддержку закона проголосовали все 45 присутствующих на заседании депутатов. Все оппозиционные парламентарии накануне были задержаны полицией и не допущены на рассмотрение инициативы. В результате закон был принят простым большинством.

Ранее члены оппозиционной фракции «Демократический фронт» настаивали на доработке документа при сотрудничестве с СПЦ, интересы которой в итоговой версии текста оказались серьезно ущемлены.

Депутаты правящей коалиции отказались рассматривать поправки, после чего оппозиция пыталась заблокировать голосование по документу. В зале заседаний завязалась потасовка, а неизвестные бросили баллон со слезоточивым газом.

После этого правоохранители задержали всех оппозиционных парламентариев, которые были лишены права голосовать в течение 15 суток. В отсутствии противников правящая коалиция не приняла ни одной поправки, одобрив изначальный проект закона.

В нескольких городах Черногории уже идут протесты против закона. На акции выходит множество граждан, не согласных с уменьшением роли СПЦ в обществе.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что СПЦ пытается защитить свою религиозную монополию в стране. По его словам, для Черногории необходимо создание своей автокефальной церкви по украинскому сценарию.

Принятый закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» — первый шаг на пути реализации этой идеи. Согласно документу, у СПЦ была отчуждено право на собственность более 650 святынь.