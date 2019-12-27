Мэр Херсона призвал украинцев отказаться от русской музыки и товаров

Херсон, 27 декабря. Мэр Херсона Владимир Николаенко назвал Причерноморье территорией, не имеющей отношение к России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации города.

«Исконные российские территории — это болота под Москвой», — говорится в опубликованном заявлении.

Он назвал Россию «смертью» и «злом», призвав граждан Украины, которые отдают предпочтение русской музыке и российским товарам, помнить именно об этом.

Напомним, российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, заметил, что современная Россия в настоящее время разбирается с такими «болевыми точками», как, к примеру, решение Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые не имели к Украине никакого отношения.