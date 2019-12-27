Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США

Москва, 27 декабря. Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в ведомстве относятся реалистично к перспективам российско-американского диалога. Ситуацию осложняет непростая внутриполитическая обстановка в США, которая обострилась на фоне грядущих выборов президента. Лавров подчеркнул, что об этом свидетельствуют последние недружественные шаги Соединенных Штатов.

«Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью РИА Новости.

По словам Лаврова, предложения РФ по налаживанию взаимодействия с США по различным направлениям остаются в силе. Например, в ближайшее время можно запустить деятельность Делового консультативного и Экспертного советов, о чем ранее договаривались президенты двух стран.

Также глава МИД добавил, что Россия предлагала Соединенным Штатам обменяться письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и сделать совместное заявление о недопустимости ядерной войны. При этом Лавров подчеркнул, что судить о настроениях Вашингтона Москва будет только по делам.