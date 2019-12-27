Россиянам рассказали, как выбрать хороший сервелат

Москва, 27 декабря. Специалисты Роскачества объяснили, как выбрать хорошую варено-копченую и сырокопченую колбасу. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что «сервелат — не название колбасы, как думают многие потребители».

«Это определенный вид колбас, имеющих характерный рисунок на разрезе», — напомнили в Роскачестве.

Хороший сервелат должен отличаться наличием в составе свиной грудинки, говядины и нежирной свинины. Исследователи подчеркивают, что добавление дополнительных ингредиентов, таких как черный перец, мускатный орех, сахар и фиксаторы окраски Е250, не допускается. В сообщении отмечается, что если в составе сервелата есть стабилизаторы, ускорители созревания, ароматизаторы, то это говорит о несоответствии ГОСТу.

«Кроме перечисленных ингредиентов ничего другого в сервелате быть не должно. В колбасе, произведенной по ТУ, допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием таковых в маркировке», — заметили специалисты Роскачества.

Также россиянам напомнили условия хранения варено-копченых и сырокопченых колбас. Их обязательно нужно убирать в холодильник. Колбаса должна храниться в охлажденном виде при температуре от нуля до шести градусов Цельсия до 30 дней. В замороженном виде она сохранит свою пригодность для употребления чуть дольше — до 90 суток. Оболочка сервелата должна быть сухой и чистой, так как на влажной оболочке может быстро вырасти плесень.

Ранее сообщалось, что экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование колбасы «Краковская» популярных российских брендов. Были изучены марки «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «Бухрушинъ», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Мираторг». Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности. К покупке ведомство рекомендовало только продукцию бренда «Мираторг».