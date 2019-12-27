Москва, 27 декабря. Проект российского газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил особое внимание на то, что в Европе осознают и понимают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, однако некоторые страны действуют в ущерб собственной энергобезопасности и не думают о благополучии своих граждан.

«Уверены, что, несмотря на осуществляемое давление, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. В Европе осознают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, хотя, к сожалению, есть и страны, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан», — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, цель санкций США заключается не в заботе о европейской энергобезопасности, «которую «Северный поток — 2» укрепляет, а в проталкивании американского СПГ на рынок Европы».

«Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — объяснил Лавров.

Напомним, Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на следующий год. Документ предполагает введение санкций против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать возможный ответ Москвы на американские санкции.

Проект российского газопровода «Северный поток- 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак ранее сообщил, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в середине следующего года. По словам официального представителя Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенса Мюллера, к настоящему моменту строительство российского газопровода «СП — 2» завершено на 93,5%. Он подчеркнул, что проложено уже более 2,3 тысячи километров трубопровода из почти 2,5 тысяч.