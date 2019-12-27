Лондон, 26 декабря. Рекрутские центры по привлечению и набору молодежи для участия в боевых действиях в Ливии за денежное вознаграждение были открыты протурецкими террористическими группировками в Сирии. Об этом сообщает оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). По ее данным, в настоящий момент работают четыре таких центра.

После успешной операции сирийской армии по окружению провинции Идлиб власти Турции начали избавляться от террористических бандформирований на территории Сирии, которые долгое время пользовались поддержкой турецких властей как «сирийская оппозиция». Потерявшие ценность в Сирии террористы теперь отправляются Турцией в Ливию.

По данным SOHR, протурецкие формирования открыли рекрутские центры, в которых все желающие могут записаться для участия в боевых действиях в Ливии. Четыре таких центра были открыты в Африне на севере провинции Алеппо, а также в поселке Кибария.

SOHR утверждает, что в эти центры уже прибыли десятки молодых людей, намеревающихся отправиться в Ливию. Им предлагают около 1800–2000 долларов США, кроме того, принимающая сторона обещает им и другие бонусы.

Ранее сообщалось о гибели двух протурецких боевиков на территории Ливии, которые покинули провинцию Дамаск. А 25 декабря были опубликованы сообщения о самолетах ливийских и африканских авиалиний, которые совершили два рейса для переброски более сотни боевиков из Сирии в Ливию.

Таким образом, Турция стала основной стороной, угрожающей интересам ливийского народа, а также препятствием для становления государства через свое вмешательство путем снабжения оружием террористических группировок, подконтрольных боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Кроме того, Турция также занимается переброской террористам ПНС Ливии боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Несмотря на это, ЛНА под командованием Халифы Хафтара наносит существенный урон по боевикам ПНС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает это, и теперь вынужден открыто заявлять о намерении отправить турецкие войска в Ливию.

Так называемое ПНС, поддерживая террористов, незаконно удерживает ряд территорий Ливии, включая столицу страны город Триполи. ПНС полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками, вроде «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (обе запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.