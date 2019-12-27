Медведев назвал театр смыслом жизни Волчек

Москва, 27 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки СССР Галины Волчек. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он написал, что театр был смыслом жизни для выдающегося режиссера.

«Не стало Галины Борисовны Волчек, уникального режиссера, талантливой актрисы. Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее «Современник» стал символом настоящей творческой свободы», — отметил Медведев.

По словам премьер-министра, Волчек никогда не боялась идти «крутым маршрутом», а также точно улавливала атмосферу времени. Медведев напомнил о готовности Народной артистки СССР к смелым экспериментам и ее умении «вовлекать в свою орбиту» талантливых режиссеров, передает телеканал «360».

Как отметил глава правительства, несмотря на то, что Волчек «больше нет с нами», остались ее роли, спектакли, театр «Современник» и добрая память о выдающемся режиссере, сообщает «МИР24».

Напомним, Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. 24 декабря ее госпитализировали с воспалением легких, после чего у худрука «Современника» постепенно начали отказывать органы, пишет «Газета.ру».

Многие артисты и политики выразили соболезнования в связи с кончиной Волчек. Глубокие соболезнования родным и близким режиссера принес и президент РФ Владимир Путин.