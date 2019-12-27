Россия согласна принять встречу «Большой семерки» на своей территории

Москва, 27 декабря. РФ согласна принять встречу лидеров стран «Большой семерки». Мероприятие российская сторона готова провести в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что не Россия покинула «Большую восьмерку» — остальные члены отказались от работы в таком формате.

«Напомню, что после государственного переворота на Украине в начале 2014 года остальные семеро членов Группы отказались принимать участие в мероприятиях российского председательства. Иными словами, именно «семерка» покинула этот формат», — отметил Лавров, отвечая на вопрос журналистов.

Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности принять «Большую семерку» в России.

«Большая семерка» или «Группа семи», G7 — объединение стран с наиболее развитой экономикой, членами которого являются США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Япония и Германия.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркивал, что работа группы с участием России («Большая восьмерка») была гораздо эффективнее, чем в формате «семерки».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что пока российская сторона делает упор на работу в других форматах, а по поводу восстановления «Большой восьмерки» говорил, что «гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны».