Москва, 27 декабря. Ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помогать в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата атезолизумаба. Лекарство применяется лечении немелкоклеточного рака легких. Как пишет издание EurekAlert!, ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

Ранее российские ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ лечения онкологических заболеваний посредством фотодинамической терапии. В организм пациента вводится фотосенсибилизатор — вещество, способное в значительных количествах накапливаться в раковых клетках. Под влиянием света они разрушаются.

Следует отметить, что ранее применение этой технологии было затруднено из-за способности фотосенсибилизатора уничтожать здоровые клетки. Российские специалисты нашли возможность точечного применения вещества, исключающего риск поражения здоровых клеток.

Профессор кафедры онкологии Первого МГМУ имени Сеченова Марины Секачевой, технология позволить успешно диагностировать и лечить рак.

Ранее ученые выяснили, что роды увеличивают риск рака груди. Об этом писала Газета.ru.