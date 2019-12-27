Депутат Госдумы предложил сделать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Москва, 27 декабря. Российские новогодние традиции могут войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.

Автор инициативы уже направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Зубарев попросил включить в список нематериального культурного наследия человечества «традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России».

Как подчеркнул депутат, Новый год в нашей стране отмечают с 1 января 1700 года, и этот праздник, вобравший в себя лучшие черты, сближает людей, передает «Газета.ру».

«Новый год для нашей многонациональной страны — это <…> особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», — рассказал Зубарев РИА Новости.

По мнению депутата, в список ЮНЕСКО могли бы попасть традиционные новогодние блюда россиян, например, оливье и селедка под шубой, а также «Советское шампанское». Кроме того, культурным наследием можно признать просмотр фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!», проведение новогодних утренников, массовые гуляния и обычай загадывать желание под бой курантов на Спасской башне. Также Зубарев напомнил, что для многих поколений россиян настоящими реликвиями стали уникальные открытки и елочные игрушки разных лет, передает «Царьград».