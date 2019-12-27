Политолог предсказал Украине увеличение числа уличных протестов в 2020 году

Ведущие киевские политологи подводят итоги уходящего года и делают прогнозы на наступающий 2020 год. По словам главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, будущий год вряд ли станет и для власти, и для большинства украинцев более благополучным, чем нынешний, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

В первую очередь Бортник объективно оценил предварительные договоренности по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию. Он обнаружил в них целый ряд условий, мешающих назвать будущий контракт «перемогой» для Киева.

«На мой взгляд, в опубликованных параметрах газовых соглашений есть целый ряд подводных камней как для «Нафтогаза», так и для всей страны в целом, — сообщил аналитик. — Во-первых, тем, кто заранее радуется будущим транзитным выгодам для Киева, не стоит забывать, что это лишь предварительные договоренности правительств России и Украины. И вскоре могут возникнуть внутренние проблемы с их реализацией — с операторами нашей газотранспортной системы. То есть, с подписанием договоров, распределением транзитных потоков и так далее».

Во-вторых, считает глава УИАМП, сами по себе объемы будущего транзита «голубого топлива» рассчитаны таким образом, чтобы только не дать окончательно умереть украинской ГТС. Трубопроводная система советской постройки уже давно полноценно не ремонтировалась, из-за чего находится в плачевном техническом состоянии.

«Кроме того, удручают объемы будущего транзита. В предварительных параметрах соглашения с Россией прописано — 65 миллиардов кубометров в 2020-м и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По сути, это от 40% до 60% от того объема транзита, который прокачивался через украинскую трубу в 2017–2018 годах. Тогда он был на уровне более 90 миллиардов кубометров в год, — напомнил аналитик. — То есть, для нас это фактическая потеря от трети до половины валютной прибыли за транзит. Если эта договоренность будет реализована, то за пять лет потери украинского бюджета могут составить более пяти миллиардов долларов. Эти деньги нашим властям предстоит каким-то образом заместить. В противном случае мы получим очередную зияющую бюджетную дыру».

Бортник напомнил, что изначально технические мощности украинской ГТС составляли порядка 300 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, вопрос будущего украинской ГТС остается не решенным, считает он.

«Безусловно, важная победа для Киева заключается в договоренности о выплате Россией трех миллиардов долларов по решению Международного арбитража в Стокгольме. Но и тут стоит заметить, что она была достигнута благодаря общей позиции США и Евросоюза. А также благодаря отказу Киева от дальнейших судебных исков к «Газпрому», — отметил Бортник. — К тому же в тени остался вопрос выплаты Украиной стоимости купленных Москвой в 2013-м «евробондов» так называемого «долга имени [Виктора] Януковича». Из-за того, что выплаты по этому долгу не были сделаны вовремя «благодаря» позиции режима Петра Порошенко, сегодня они могут превысить четыре миллиарда долларов. И это главная ахиллесова пята всех нынешних «денежных выигрышей», достигнутых Киевом».

Также глава УИАМП заметил, что если в результате эти договоренности будут подписаны сторонами, то все равно нет гарантии, что цена на газ существенно снизится как для простых украинцев, так и для промышленности.

«Если власти Украины оставят в силе нынешнюю мошенническую схему «Дюсельдорф+», при которой российский и, собственно, украинский газ продается потребителям по цене «немецкого», то ценой этим договоренностям по-прежнему будет коррупция, как при Порошенко», — заметил Бортник.

Тем не менее, по мнению аналитика, 2020 год обещает стать для Украины интересным и насыщенным.

«Всех нас в будущем году ожидают несколько важных событий и процессов. Среди них — местные выборы в регионах страны, которые должны показать истинную популярность нынешней власти среди населения Украины, — выразил мнение глава УИАМП. — Кроме того, это вероятная отставка или как минимум серьезное переформатирование Кабмина Украины. А также пока низкий, но все-таки существующий риск досрочных парламентских выборов — если рейтинг нынешней Рады продолжит падать со столь же угрожающей скоростью. Наконец, нас ожидает вторая и, возможно, последняя встреча «нормандской четверки» — в случае если Киев так и не решится пойти на какие-либо серьезные компромиссы в плане урегулирования в Донбассе».

С другой стороны, отметил Бортник, в 2020-м украинцев ожидает продолжение уже начатых реформ, вокруг которых власть будет формировать повестку дня. Среди них — реформа по децентрализации власти, земельная и налоговая реформы, реформа территориального устройства и многие другие.

«Безусловно, 2020-й станет годом-рубиконом для власти [Владимира] Зеленского. В ходе станет понятно, сохранит ли режим нового президента электоральную поддержку украинцев и способен ли он продолжить эффективные реформы. Я допускаю, что к концу года «команда Зе» вполне может пойти по пути своих предшественников — начнет стремительно терять поддержку населения, перестанет выполнять предвыборные обещания и в итоге начнет заниматься уже больше вопросами собственного выживания», — подчеркнул политолог.

Также, по словам Бортника, в 2020-м усилится противостояние между украинской властью и оппозицией, обострятся и внутренние противоречия в Верховной раде.

«Главными точками напряжения во внутренней политике, на мой взгляд, станут парламентская фракция «Слуга народа» и ближайшее окружение президента Зеленского, — спрогнозировал эксперт. — В парламенте вполне вероятен выход нескольких десятков депутатов из фракции «Слуга народа», а также усиление отдельных автономных групп внутри нее. Президенту и его команде с каждым месяцем все сложнее будет собирать голоса под отдельные законопроекты, особенно — непопулярные среди населения. В конечном итоге это может привести власть к необходимости сформировать дополнительный союз между своей фракцией, а также «Голосом» или «Батькивщиной» для того, чтобы иметь стабильное количество голосов в парламенте».

Бортник также спрогнозировал для украинской власти еще как минимум два серьезных вызова — в виде усиления трений с западными партнерами, а также увеличения количества уличных протестов в Киеве и других крупных городах страны.

«Сегодня оппоненты власти видят, что президент крайне чувствителен к уличным протестам и так или иначе выполняет наиболее жесткие требования улицы. Поэтому те, кто за ней стоит (прежде всего команда экс-президента Петра Порошенко) будут стремиться по любому поводу выводить на акции радикалов, «ветеранов АТО» и других активных маргиналов. Тем самым, старая команда будет стремиться сохранить максимальное влияние на политику Зеленского — особенно в части взаимоотношений с Россией, — указал аналитик. — При этом украинская экономика с высокой вероятностью продолжит жить по «инерционному сценарию», без серьезных стимулов. Доходы рядовых граждан кардинально не вырастут, но и ожидать какого-то обвала тоже не стоит. При этом кредитное давление на украинский бюджет со стороны Запада будет по-прежнему высоким. Ведь общий долг страны сегодня достиг 83 миллиардов долларов и, скорее всего, он будет только расти».

Кроме отставки правительства и отдельных министров, вероятны отставки отдельных чиновников офиса президента и силовиков — главы СБУ, генпрокурора и так далее. В целом, по мнению главы УИАМП, в будущем году украинцы вряд ли будут жить лучше.