Москва, 27 декабря. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование российских игристых вин популярных брендов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что были исследованы образцы «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо», «Левъ Голицынъ», «Российское» и «Дербентское». Как уточнили специалисты, «Российское» изготавливается путем вторичного брожения. Это не предусмотрено классической технологией изготовления игристых вин. Как объяснила эксперт союза Анна Плахотник, изготовленные таким способом вина не относятся к игристым, а считаются газированными, шипучими или искристыми.

Росконтроль назвал лучшее шампанское в РФ. К покупке были рекомендованы образцы «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо» и «Дербентское». Из-за возможной примеси невиноградного спирта в список товаров с замечаниями отнесли «Левъ Голицынъ».

Напомним, министерство промышленности и торговли РФ предлагает обсудить с другими ведомствами и экспертами необходимость ограничения продажи детского шампанского.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Минпромторгу ограничить в России продажу детского шампанского и детских сигарет, поскольку их потребление формирует у детей лояльное отношение к алкоголю и табакокурению.

Отвечая на запрос депутата, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что для подобного запрета необходимы научные и аналитические данные, подтверждающие невозможность урегулирования проблемы иным способом.

Вместе с тем в министерстве оценили значимость вопроса и предложили дополнительно обсудить инициативу с экспертами.

Ранее «Известия» сообщили, что время продажи отечественного вина в России предложили увеличить до полуночи, с такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли.