Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате увеличилось до 15 человек

Алма-Ата, 27 декабря. Число жертв крушения самолета авиакомпании Bek Air, произошедшего в Алма-Ате, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев на брифинге.

«Сегодня я располагаю информацией, что 14 человек скончались на месте аварии и один в больнице. Таким образом, общее число погибших — 15 человек», — сказал он.

Напомним, ранним утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, однако при взлете Fokker-100 потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего врезался в двухэтажное строение. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа, передает «МИР24».

Ранее сообщалось о 35 пострадавших. Как пишет «Вечерняя Москва», среди пострадавших восемь детей. По предварительным данным, россиян на борту самолета не было.

Сразу после происшествия полеты Bek Air были приостановлены, сообщает НСН. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в авиакатастрофе будут наказаны в соответствии с законом.