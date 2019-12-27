Ученые определили необходимое количество кофе для похудения

Чикаго, 27 декабря. Ежедневное употребление кофе способствует борьбе организма с ожирением, сообщают ученые из Университета Иллинойса.

Согласно исследованиям американских специалистов, кофеин понижает запас липидов в жировых клетках, что препятствует набору массы и жира.

Научные эксперименты проводились в течение месяца на подопытных крысах, чей рацион составляла высококалорийная пища — 40% жира, 45% углеводов и 15% белка. Параллельно животным давали дозировку кофеина, составлявшего от 65 до 135 мг на порцию.

Итоговые результаты показали, что грызуны, которые употребляли кофеин из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем крысы, которые были лишены кофеина. Также исследователи установили, что не только мате, но и другие виды кофеина способствуют снижению накопления жиров в организме.

Ученые сделали вывод, что для эффективной борьбы с лишним весом здоровому человеку требуется около четырех чашек кофе в день. Однако, по их мнению, злоупотреблять тонизирующим напитком все же не стоит, так как у кофеина тоже есть минусы. Как они утверждают, оптимальным вариантом будет соблюдение здорового и сбалансированного рациона.

Чай мате — это популярный в Южной Америке напиток, представляющий собой крепкий травяной отвар, насыщенный флавоноидами и аминокислотами.

В ноябре исследователи выяснили, сколько чашек кофе в день может вызывать опасность для организма. По мнению ученых, избыточное потребление кофеина провоцирует повышение артериального давления и делает человека более нервным и раздражительным.