Москва, 27 декабря. Пользователи Reddit предположили, почему главного героя фильма «Один дома» Кевина Маккаллистера родители не взяли с собой.

Зрители рассказали, почему Кевина из «Один дома» забыли родители. Пользователь под ником yessyussy отметил, что семья уезжала на двух фургонах, рассчитанных на восемь пассажиров, а людей было 17. Так как главный герой пропал, все оставшиеся поровну расселись по машинам, ничего не подозревая, сказал он.

Другие пользователи указали, что родители приняли за Кевина соседского мальчика, который проходил в похожей шапке, и подумали, что сын тоже сел в автомобиль.

Третья версия говорит о том, что один из билетов был случайно выброшен, так как на него пролили молоко. Из-за этого в салоне самолета не хватились ребенка. Пользователь под ником NathanTheSnake подчеркнул, что в фильме взрослые путешествуют первым классом, а дети «чуть ли не в третьем».

«Если бы они все летели в одном месте, то пропажу Кевина заметили бы, — написал он.

В августе стало известно, что Disney выпустит ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее». Отмечается, что перезапуском популярных семейных комедий компания хочет привлечь больше аудитории к своему стриминговому сервису.

Новая версия картины будет адаптирована под современные реалии. Когда именно выйдут ремейки, пока неизвестно.

Американский актер Маколей Калкин повторил сцены из культового фильма «Один дома» в рекламе голосового помощника Google. Так, взрослый Кевин Маккалистер вновь остается дома на новогодние праздники. Однако, чтобы у него не возникло никаких проблем, 38-летний герой использует Google Assistant. Так, чтобы отпугнуть грабителей умный помощник создает иллюзию, что в доме находятся слишком много людей. Также голосовой помощник напоминает герою заказать пиццу, почистить простыни и купить лосьон после бритья. Отметим, что после публикации ролика на YouTube его посмотрели более пять миллионов человек.

Напомним, что американский фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Злоключения 10-летнего мальчика так понравились зрителям, что в 1992 году вышла вторая часть фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».