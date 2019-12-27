Москва, 27 декабря. Жители России пообещали себе в 2020 году заняться здоровьем и избавиться от вредных привычек. Об этом говорят результаты опроса компании «Сбербанк страхование жизни» среди населения крупных и средних городов.

Россияне рассказали о своих обещаниях на 2020 год. Отмечается, что большинство опрошенных жителей РФ (30%) в преддверии Нового года дали себе зарок заняться здоровьем и спортом. Примерно такое же число россиян хотят в 2020 году бросить курить и ограничить употребление алкоголя.

Как пишет газета «Известия», около 20% человек планируют начать откладывать деньги, научиться управлять семейным бюджетом, а также эффективно инвестировать сбережения.

Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год. Самыми бесполезными подарками на Новый год оказались сувениры и символы года.

Согласно данным опроса, 57% россиян считают сувениры и символы грядущего года самыми ненужными презентами. Вторую строчку самых бесполезных подарков заняли мягкие игрушки — 52% респондентов, сообщает РИА Новости.

Следом в списке идут весы — 49%, мыло, бритва и календарь — по 48%. Кроме того, ненужными россияне считают такие подарки, как массажный коврик — 45%, биткоин — 42%, набор косметики — 40% и полотенце — 38%.

Отмечается, что среди девайсов и электроники самыми нежелательными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, автоматизированный пылесос, наушники и фотоаппарат.

Ранее в этом месяце стало известно, что граждане РФ не собираются экономить на праздновании Нового года. Однако при этом каждый пятый россиянин будет использовать кредитные денежные средства и залезет в долги, чтобы приобрести подарки или отправиться в другую страну.