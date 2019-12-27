Росстат спрогнозировал увеличение численности россиян

Москва, 27 декабря. Число россиян может вырасти до 150 миллионов человек к 2036 году. Такие данные представлены в демографическом прогнозе Росстата.

Прогноз составлялся на основе текущей статистики. Для расчета роста численности населения использовали гипотезы о тенденциях рождаемости, смертности и миграции.

Наилучший вариант нового прогноза предполагает, что к началу 2036 года число россиян вырастет до 150,1 млн человек против 146,7 млн в 2020 году. В прошлогоднем прогнозе эксперты предсказывали рост до 153,2 млн человек.

Кроме того, в Росстате прогнозируют, что к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России увеличится до 79,1 года с 73,42 лет в 2020 году.

«При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 лет (75,18 и 82,69 лет у мужчин и женщин соответственно)», — отметили в ведомстве.

Также ожидается повышение суммарного коэффициента рождаемости — этот показатель увеличится с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. Помимо этого, сократится число умерших — с 1,79 миллиона человек по итогам 2019 года до 1,69 миллиона человек к 2035 года. В Росстате отмечают, что к 2036 году наибольшую долю россиян составят представители возрастных групп 46–50 и 51–55 лет. Сейчас этот показатель составляет 31–35 и 36–40 лет.

Прирост количества россиян ожидается за счет увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, а также положительных изменений в миграционном движении населения. Результаты расчетов Росстата станут основой для разработки социально-экономических прогнозов и демографической политики. В 2021 году ведомство представит новый прогноз на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.