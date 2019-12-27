Психолог рассказал, как поднять праздничный настрой перед Новым годом при отсутствии снега

Москва, 27 декабря. Жители Центральной России не привыкли отмечать Новый год без снега, поэтому у многих нет праздничного настроения. Психолог Сергей Ланг рассказал, как создать новогоднюю атмосферу при аномально теплой зиме.

Вероятность того, что жители Центральных регионов Российской Федерации на Новый год останутся без снега близка к максимуму. Даже синоптики не скрывают того, что только чудо поможет вызвать хотя бы краткосрочный снегопад 31 января.

Непривычная погода сильно печалит россиян перед праздниками — отсутствие праздничной атмосферы может вогнать людей чуть ли не в депрессию, говорит психолог Сергей Ланг в эфире радио Sputnik.

«Появление снега на улицах вызывает рефлексы, которые у нас заложены с детства. Это можно сравнить с тем, что в психологии называется «рефлекс собаки Павлова». Пошел снег — и у нас сказочное ощущение праздника и Нового года», — сообщает психолог.

По словам Сергея Ланга, отсутствие снега на улице вызывает внутренний диссонанс и не соответствует ожиданиям людей.

«Если этого не происходит, то сколько елку не наряжай, а атмосферы праздника не будет. Если происходит какой-то сбой в природе, и погода не соответствует ожиданиям от времени года, то у людей наступает депрессия. Некий когнитивный диссонанс внутри», — подчеркивает специалист.

Однако Ланг говорит, что это исправимо, если попытаться сделать себе праздничное настроение самостоятельно.

«Наша психика дает определенный отклик от внешних раздражителей. Надо слушать новогоднюю музыку. Добавьте в плейлист музыку, которая создает новогоднее настроение», — советует психолог.

Эксперт также советует ярче одеваться и украшать жилище.